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У пассажира иномарки изъяли почти 600 г марихуаны в Биробиджанском районе

В селе Птичник Биробиджанского района оперативники остановили иномарку и нашли у 18-летнего пассажира пакет с запрещенными веществами. Молодой человек пояснил, что нарвал дикорастущую коноплю в лесополосе у села Дубовое для личного употребления. Вес изъятого — 596,9 г. От медосвидетельствования он отказался. На парня составили протокол, возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

В селе Птичник Биробиджанского района оперативники остановили иномарку и нашли у 18-летнего пассажира пакет с запрещенными веществами. Молодой человек пояснил, что нарвал дикорастущую коноплю в лесополосе у села Дубовое для личного употребления. Вес изъятого — 596,9 г. От медосвидетельствования он отказался. На парня составили протокол, возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.