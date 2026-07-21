У пассажира иномарки изъяли почти 600 г марихуаны в Биробиджанском районе

В селе Птичник Биробиджанского района оперативники остановили иномарку и нашли у 18-летнего пассажира пакет с запрещенными веществами. Молодой человек пояснил, что нарвал дикорастущую коноплю в лесополосе у села Дубовое для личного употребления. Вес изъятого — 596,9 г. От медосвидетельствования он отказался. На парня составили протокол, возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.