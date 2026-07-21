Биробиджанский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора города в отношении местной жительницы, пострадавшей от укуса уличной собаки. В феврале этого года на заявительницу напала собака и укусила ее за ногу. Женщине пришлось пройти лечение. Суд удовлетворил иск, постановив взыскать в пользу пострадавшей 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и стоимость расходов на лечение. Исполнение судебного решения находится на контроле городской прокуратуры.
Прокуратура помогла биробиджанке получить 100 тысяч рублей компенсации за укус бездомной собаки
Биробиджанский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора города в отношении местной жительницы, пострадавшей от укуса уличной собаки. В феврале этого года на заявительницу напала собака и укусила ее за ногу. Женщине пришлось пройти лечение. Суд удовлетворил иск, постановив взыскать в пользу пострадавшей 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и стоимость расходов на лечение.