Прокуратура помогла биробиджанке получить 100 тысяч рублей компенсации за укус бездомной собаки

Биробиджанский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора города в отношении местной жительницы, пострадавшей от укуса уличной собаки. В феврале этого года на заявительницу напала собака и укусила ее за ногу. Женщине пришлось пройти лечение. Суд удовлетворил иск, постановив взыскать в пользу пострадавшей 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и стоимость расходов на лечение. Исполнение судебного решения находится на контроле городской прокуратуры.