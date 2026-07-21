Свежие овощи и ягоды выращивают фермеры в районе имени Лазо

Представители минсельхоза посетили район имени Лазо и оценили эффективность господдержки сельхозтоваропроизводителей. Гранты и субсидии дают возможность фермерам наращивать объемы производства продукции. Одним из таких примеров стало хозяйство Владимира Белорусцева — крупнейшего производителя садовой земляники в крае. В 2023 году хозяйство получило более 25 млн рублей на развитие фермы. «Этот бизнес — семейный: вместе работают отец и сын. Наш президент говорил, что развитие АПК — это не только решение производственных задач, это создание новых рабочих мест», — отметил начальник управления инвестиционного развития и мелиорации минсельхоза края Эдуард Гладун. Важным направлением работы ведомства остается вовлечение в оборот новых земель. За последние четыре года в регионе введено в оборот 5 тысяч га, из них 4 тысячи — благодаря мелиорации.