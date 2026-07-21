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Приморские врачи спасли пациентку с опасной аневризмой сосудов головного мозга

В Региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы № 1 экстренно привезли жительницу Партизанска с разрывом аневризмы базилярной артерии. Это тяжелое состояние, которое может привести к серьезным осложнениям, в том числе к инсульту. Пациентке провели сложную малоинвазивную операцию — установили стент и провели эмболизацию аневризмы, исключив ее из кровотока и предотвратив повторное кровоизлияние. Операция прошла.

В Региональный сосудистый центр Приморской краевой клинической больницы № 1 экстренно привезли жительницу Партизанска с разрывом аневризмы базилярной артерии. Это тяжелое состояние, которое может привести к серьезным осложнениям, в том числе к инсульту. Пациентке провели сложную малоинвазивную операцию — установили стент и провели эмболизацию аневризмы, исключив ее из кровотока и предотвратив повторное кровоизлияние. Операция прошла успешно, сейчас пациентка продолжает лечение в отделении неврологии.