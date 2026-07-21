Семья из Хабаровского района победила в краевом конкурсе и едет на всероссийский этап

Петр и Екатерина Подоплеловы из села Галкино стали лучшей сельской семьей Хабаровского края по версии «Семьи года 2026». Их история началась в колледже, а спустя годы переросла в крепкую семью, где главное — дети, спорт, взаимопомощь и любовь к родному селу. Они построили дом своими руками, активно занимаются общественной деятельностью и не представляют жизни без путешествий. Теперь им предстоит представить регион на всероссийском этапе конкурса в сентябре. Подоплеловы уверены, что главное — правильно расставить приоритеты. Тогда и работа, и увлечения только укрепляют семью. Источник Управление образования администрации Хабаровского муниципального района.