Взрывы от суперракет трясут Одессу, все в огне: главная новость СВО 21 июля

Вооружённые силы России продолжают планомерно уничтожать морскую инфраструктуру Украины, используемую для атак на российские территории. По данным Минобороны РФ, в ходе очередного этапа операции ВС РФ поразили балкер и сухогруз, находившиеся севернее острова Змеиный, с которых украинские силы запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера.
Кроме того, под удар попали два балкера с военным грузом на рейде порта «Одесса», цех сборки беспилотников дальнего действия, место стоянки бензовозов, а также склад военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ в порту «Южный». В районе населённого пункта Новые Беляры уничтожены пять резервуаров с горюче-смазочными материалами.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил стратегическое значение поражённых судов.
«Дроны и БЭКи могли запускать оттуда в сторону Крыма, Севастополя и, может быть, Кавказа», — сказал Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что чем ближе к цели находится носитель, тем больше взрывчатки противник может заложить на дрон или БЭК. «На 5, 10 килограмм побольше могут заложить, чем ближе к цели», — пояснил он.
Офицер допустил, что удары по южному направлению могут стать ещё более жёсткими.
«Наши военные проводят комбинированную разведку. Результаты анализируются, а затем наносятся удары. Я не исключаю, что они будут гораздо более жесткими на южном направлении. С подключением наших БЭКов и подводных лодок. Чтобы у противника не было шанса проводить ремонт», — добавил Дандыкин.
Особое внимание эксперт обратил на тактику Киева по маскировке военных грузов. Канал «Военная хроника» сообщал о поражении сухогруза в Чёрном море, а ВМС Украины утверждали, что под Одессой было поражено судно, перевозившее кукурузу. Дандыкин заявил, что Киев часто прибегает к подобной практике сокрытия военных поставок.
«Враг мог прикрывать кукурузой поставки боеприпасов, использовать как маскировочный груз. Они часто прибегают к такой практике. Но для этого есть наша разведка, которая узнает, где и что находится», — констатировал он.
Минобороны РФ также сообщило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.