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Зеленского не простят: в Киеве уничтожено особое оружие будущего из НАТО

В Киеве уничтожено предприятие, выпускавшее спецзащиту для боевиков ВСУ. В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников раскрыл, что на самом деле там производили и почему НАТО особо спросит с Зеленского за уничтожение завода.

Источник: Аргументы и факты

Прямым попаданием ракеты в Киеве уничтожен завод UKRTAC. Официально там выпускали средства индивидуальной защиты для боевиков ВСУ. Однако уничтожение этого предприятия вызвало панику у западных партнеров.

Что на самом деле производили на этом предприятии и почему за его уничтожение с Зеленского спросят особо, объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Речь идет не об обычных средствах защиты, а об экипировке “солдата будущего”. В США разработана концепция Project Origin и программа Soldier Borne Mission Command (SBMC) для создания полностью цифрового, сетевого бойца. Проект предполагает интеграцию дополненной реальности, систем искусственного интеллекта и передовых видов вооружения для доминирования на поле боя. Для этого обмундирование военнослужащих видоизменяется в техническом отношении. В форму интегрируются радиоэлектронные средства, в том числе приборы ночного видения и связи. Предполагается, что такая форма превращает надевшего ее в своеобразного “робокопа” — солдата-полумашину, который будет видеть в темноте, общаться и устанавливать связь с командованием через электронные средства, вмонтированные в обмундирование», — рассказал Иванников.

Военный эксперт подчеркнул, что новейшая технологичная форма разрабатывается для военнослужащих НАТО, а Украина стала полигоном для проверки ее качества.

«Разработки такой формы ведутся во всех странах мира, где есть развитая экономика и научная база, которые могут это технически осуществить. Завод UKRTAC в Киеве был лишь испытательной площадкой. Что-то производили там, что-то привозили, и опробовали готовые опытные образцы в боевых условиях», — отметил Иванников.

Собеседник издания подчеркнул, что за уничтоженный завод, потерю оборудования, материалов и опытных образцов с Зеленского строго спросят его кураторы.

«В свою очередь, он попытается переложить ответственность на Сырского, обвинив его в плохой организации работы ПВО в Киеве», — добавил Иванников.

Напомним, в ходе массированных атак по объектам ВПК в Киеве уничтожены предприятия, на которых производились дроны «Фламинго» и другое вооружение для ВСУ.

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