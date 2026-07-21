Зеленского не простят: в Киеве уничтожено особое оружие будущего из НАТО

«Речь идет не об обычных средствах защиты, а об экипировке “солдата будущего”. В США разработана концепция Project Origin и программа Soldier Borne Mission Command (SBMC) для создания полностью цифрового, сетевого бойца. Проект предполагает интеграцию дополненной реальности, систем искусственного интеллекта и передовых видов вооружения для доминирования на поле боя. Для этого обмундирование военнослужащих видоизменяется в техническом отношении. В форму интегрируются радиоэлектронные средства, в том числе приборы ночного видения и связи. Предполагается, что такая форма превращает надевшего ее в своеобразного “робокопа” — солдата-полумашину, который будет видеть в темноте, общаться и устанавливать связь с командованием через электронные средства, вмонтированные в обмундирование», — рассказал Иванников.