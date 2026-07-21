«Не просто развлечение на вечер»: россияне рассказали, как часто играют в интеллектуальные игры

Около 50% россиян хотя бы иногда играют в интеллектуальные игры. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
По данным опроса, таких людей стало 46%. Это на 7% больше, чем в 2021 году. Чаще всего участники выбирают шахматы — в них играют 29% любителей интеллектуальных игр. Также популярны судоку и шашки.
Большинство предпочитает играть с другим человеком: так ответили 37% респондентов. Еще 18% играют дистанционно, а треть — против программы или компьютера.
«В представлениях россиян интеллектуальная игра остается не просто способом скоротать вечер, а школой качеств, которые люди хотели бы воспитать в себе и передать следующим поколениям», — отметил председатель научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов.
Опрос провели 5 июля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.
(Фото: magnific.com).