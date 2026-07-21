Эксперт Литвинов назвал самый жирный орган в теле человека

«А еще это главный строительный материал для мембран нейронов. Они участвуют в обмене веществ и служат источником энергии, и даже могут использоваться как топливо, когда уровень глюкозы падает. Исследования показывают, что истощение жировой прослойки или изменение ее состава связано с риском развития нейродегенеративных заболеваний», — заключил ученый.