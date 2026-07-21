Эксперт Литвинов назвал самый жирный орган в теле человека

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мозг является лидером по содержанию жира среди органов человека — его доля достигает 60%. Об этом во Всемирный день мозга сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.
«Содержание жира в сухом веществе мозга составляет около 60% и может достигать приблизительно 840 г при среднем весе органа 1,3−1,5 кг. Это делает его лидером среди всех систем в теле человека», — сказал Литвинов.
Огромное количество жировой ткани жизненно необходимо мозгу для исправной работы. Большая ее часть сосредоточена в миелиновых оболочках — «изоленте» нервных волокон, которая обеспечивает быструю передачу сигналов и влияет на память и общее когнитивное здоровье.
«А еще это главный строительный материал для мембран нейронов. Они участвуют в обмене веществ и служат источником энергии, и даже могут использоваться как топливо, когда уровень глюкозы падает. Исследования показывают, что истощение жировой прослойки или изменение ее состава связано с риском развития нейродегенеративных заболеваний», — заключил ученый.