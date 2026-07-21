С 21 по 31 июля в Красноярском крае изменится расписание электропоездов западного направления. В КрасЖД сообщили, что это связано с капитальным ремонтом пути на перегоне Зеледеево — Кача.
Изменения будут действовать по вторникам и пятницам. Так, в эти дни маршрут утренней электрички Красноярск Северный — Кача — Красноярск сократят до станции Минино. Некоторые составы будут выходить в рейс раньше обычного, в том числе поезда Красноярск — Красная Сопка и Боготол — Чернореченская.
Полное расписание можно уточнить на сайте компании или в приложении для смартфонов.