В Красноярском крае изменится расписание электропоездов западного направления

Изменения будут действовать по вторникам и пятницам. Так, в эти дни маршрут утренней электрички Красноярск Северный — Кача — Красноярск сократят до станции Минино. Некоторые составы будут выходить в рейс раньше обычного, в том числе поезда Красноярск — Красная Сопка и Боготол — Чернореченская.