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Жителям Тулуна вернули деньги за отключенную из-за аварии воду

Им сделали перерасчет после вмешательства прокуратуры.

В Тулуне по жалобе жительницы прокуратура добилась перерасчета за воду, которую не подавали из-за аварии. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В ноябре 2025 года несколько улиц города (40 лет Октября, Мира, Суворова, Кутузова, Ушакова и Прянишникова) остались без холодной и горячей воды из-за коммунальной аварии. Однако после устранения поломки ресурсоснабжающая организация не сделала жителям перерасчет за дни отсутствия услуги.

Нарушение вскрылось после обращения одной из местных жительниц в межрайонную прокуратуру. Ведомство внесло представление гендиректору поставщика ресурсов. В итоге всем пострадавшим вернули деньги, общая сумма превысила 92 тыс. рублей. Перерасчет получили даже те, у кого нет счетчиков. Кроме того, должностное лицо компании привлекли к дисциплинарной ответственности.