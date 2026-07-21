Жителям Тулуна вернули деньги за отключенную из-за аварии воду

В Тулуне по жалобе жительницы прокуратура добилась перерасчета за воду, которую не подавали из-за аварии. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В ноябре 2025 года несколько улиц города (40 лет Октября, Мира, Суворова, Кутузова, Ушакова и Прянишникова) остались без холодной и горячей воды из-за коммунальной аварии. Однако после устранения поломки ресурсоснабжающая организация не сделала жителям перерасчет за дни отсутствия услуги.
Нарушение вскрылось после обращения одной из местных жительниц в межрайонную прокуратуру. Ведомство внесло представление гендиректору поставщика ресурсов. В итоге всем пострадавшим вернули деньги, общая сумма превысила 92 тыс. рублей. Перерасчет получили даже те, у кого нет счетчиков. Кроме того, должностное лицо компании привлекли к дисциплинарной ответственности.