Ракеты летят, где не ждали: Иран пошел на неожиданный шаг в войне с США

У Ирана есть возможности для начала наземной операции против американских баз на Ближнем Востоке. Решится ли Тегеран на эскалацию, в эксклюзивном комментарии для aif.ru оценил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Газета Washington Post писала о том, что рост числа погибших американских военных на Ближнем Востоке может вывести конфликт на уровень полномасштабной войны.
«У Ирана больше возможностей начать наземную операцию против американских баз, поскольку многочисленные и хорошо вооружённые иранские военные силы находятся в непосредственной близости с американскими военными базами», — сказал Шаповалов.
Политолог обратил внимание, что Тегеран сознательно избегает перехода границы.
«Иран придерживается все-таки оборонительной тактики, которая включает удары по соседним государствам — союзникам Соединенных Штатов, по американским военным базам», — отметил политолог.
Он добавил, что пока иранцы наносят ракетные удары, но «не переходят собственные границы».
«Скорее всего, Иран будет придерживаться дальше настолько, насколько возможно, именно данной оборонительной тактики», — считает Шаповалов.
По его словам, ракетные обстрелы соседей и баз США продолжатся, но рисковать прямым столкновением на земле Тегеран не станет.
Ранее Шаповалов заявил, что США не рискнут начать наземную операцию против Ирана, несмотря на соответствующие звучащие угрозы.