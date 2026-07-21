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Ракеты летят, где не ждали: Иран пошел на неожиданный шаг в войне с США

Политолог Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии оценил вероятность вторжения Ирана на военные базы США. Эксперт сказал, какой тактики будет придерживаться Тегеран. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

У Ирана есть возможности для начала наземной операции против американских баз на Ближнем Востоке. Решится ли Тегеран на эскалацию, в эксклюзивном комментарии для aif.ru оценил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Газета Washington Post писала о том, что рост числа погибших американских военных на Ближнем Востоке может вывести конфликт на уровень полномасштабной войны.

Немногим позже представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи предупредил, что жители иранских островов устроят США «теплый прием» в случае начала наземной операции в Иране.

«У Ирана больше возможностей начать наземную операцию против американских баз, поскольку многочисленные и хорошо вооружённые иранские военные силы находятся в непосредственной близости с американскими военными базами», — сказал Шаповалов.

Политолог обратил внимание, что Тегеран сознательно избегает перехода границы.

«Иран придерживается все-таки оборонительной тактики, которая включает удары по соседним государствам — союзникам Соединенных Штатов, по американским военным базам», — отметил политолог.

Он добавил, что пока иранцы наносят ракетные удары, но «не переходят собственные границы».

«Скорее всего, Иран будет придерживаться дальше настолько, насколько возможно, именно данной оборонительной тактики», — считает Шаповалов.

По его словам, ракетные обстрелы соседей и баз США продолжатся, но рисковать прямым столкновением на земле Тегеран не станет.

Ранее Шаповалов заявил, что США не рискнут начать наземную операцию против Ирана, несмотря на соответствующие звучащие угрозы.

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