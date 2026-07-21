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36 домов для льготников построят в Хабаровском крае

Строительство социальных домов станет частью более широкой программы увеличения жилищного фонда.

В семи муниципалитетах Хабаровского края в ближайшие три года построят 36 одноэтажных домов для льготников. На социальное жильё направят более 1 млрд рублей, сообщили в правительстве региона.

Новые дома появятся в Амурском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Нанайском и Ульчском районах, а также в Охотском и Солнечном округах — первым станет дом в селе Найхин, который планируют возвести уже в нынешнем году. Полностью программу рассчитывают завершить к октябрю 2028 года. Жильё будут сдавать с готовым ремонтом, мебелью и бытовой техникой, чтобы новосёлы могли сразу переехать без дополнительных расходов.

Квартиры и дома предназначены в том числе для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Такое жильё должно помочь закрепить врачей, педагогов и других востребованных специалистов в небольших и удалённых населённых пунктах края.

Строительство социальных домов станет частью более широкой программы увеличения жилищного фонда. Сейчас на одного жителя региона приходится в среднем 27,1 квадратного метра жилья, а к 2030 году этот показатель планируют довести как минимум до 33 квадратных метров.

Одновременно в крае развивают доступную аренду и комплексную застройку территорий, где вместе с домами появляются школы, детские сады и дороги. В новых жилых комплексах уже заселены 840 квартир с отделкой, мебелью и техникой, стоимость аренды которых ниже рыночной благодаря бюджетной поддержке.