36 домов для льготников построят в Хабаровском крае

Новые дома появятся в Амурском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Нанайском и Ульчском районах, а также в Охотском и Солнечном округах — первым станет дом в селе Найхин, который планируют возвести уже в нынешнем году. Полностью программу рассчитывают завершить к октябрю 2028 года. Жильё будут сдавать с готовым ремонтом, мебелью и бытовой техникой, чтобы новосёлы могли сразу переехать без дополнительных расходов.