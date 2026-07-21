Стало известно, как Кир Стармер отметил свою отставку с поста премьера Великобритании

Бывший глава британского правительства Кир Стармер сразу после того, как покинул свой пост, направился в паб. О том, как Стармер отметил свою отставку, пишет издание Sun.
«Кир Стармер после того, как покинул пост премьера, направился прямиком в его местный паб за пинтой биттера», — сказано в публикации.
Биттером называют сорт английского горького эля.
Издание пишет, что вместе с Киром Стармером в пабе заметили экс-министра финансов Рэйчел Ривз.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке с поста главы правительства и лидера Лейбористской партии.
Накануне Стармер попрощался с палатой общин, прежде чем покинуть пост. В своем последнем выступлении политик обратился к семье и сторонникам, объявив, что это конец его политического пути.
При этом главы Министерства юстиции и Минфина Британии Дэвид Лэмми и Рейчел Ривс отказались от работы в правительстве нового премьер-министра страны Энди Бернэма.