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Стало известно, как Кир Стармер отметил свою отставку с поста премьера Великобритании

Sun: Стармера заметили в пабе с пинтой эля сразу после отставки.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава британского правительства Кир Стармер сразу после того, как покинул свой пост, направился в паб. О том, как Стармер отметил свою отставку, пишет издание Sun.

«Кир Стармер после того, как покинул пост премьера, направился прямиком в его местный паб за пинтой биттера», — сказано в публикации.

Биттером называют сорт английского горького эля.

Издание пишет, что вместе с Киром Стармером в пабе заметили экс-министра финансов Рэйчел Ривз.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке с поста главы правительства и лидера Лейбористской партии.

Накануне Стармер попрощался с палатой общин, прежде чем покинуть пост. В своем последнем выступлении политик обратился к семье и сторонникам, объявив, что это конец его политического пути.

При этом главы Министерства юстиции и Минфина Британии Дэвид Лэмми и Рейчел Ривс отказались от работы в правительстве нового премьер-министра страны Энди Бернэма.

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