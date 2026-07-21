За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 9 пожаров, на Нижней Тунгуске утонул мужчина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске на улице Восстания огонь повредил кровлю дома, внутри здания горел мусор.
Площадь пожара составила 70 кв. метров. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
В селе Казанцево Шушенского округа загорелись хозяйственная постройка и сено. Пожар потушили на площади 21 кв. метр. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
Еще одно происшествие зарегистрировано на воде. На реке Нижняя Тунгуска в Туруханском округе утонул мужчина.