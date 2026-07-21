Балет на 1,5 миллиона: суд взыскал деньги в пользу клиентов закрывшейся студии в Ачинске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суд удовлетворил иск краевого Роспотребнадзора в защиту 21 клиента студии балета и растяжки LEVITA. С индивидуального предпринимателя постановили взыскать 1 451 722 рубля.
Студия на улице Пушкина закрылась в конце мая. Клиентам не вернули деньги за занятия, оставшиеся по ранее купленным абонементам. У некоторых посетителей не было использовано ни одного занятия из 300, у других оставалось от 23 до 144 тренировок.
Часть клиентов оплачивала абонементы с помощью потребительских кредитов и займов. Претензии с требованием вернуть деньги за неоказанные услуги предприниматель не удовлетворила.
В присужденную сумму вошли задолженность по договорам, неустойка и компенсация морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.