Балет на 1,5 миллиона: суд взыскал деньги в пользу клиентов закрывшейся студии в Ачинске

Студия на улице Пушкина закрылась в конце мая. Клиентам не вернули деньги за занятия, оставшиеся по ранее купленным абонементам. У некоторых посетителей не было использовано ни одного занятия из 300, у других оставалось от 23 до 144 тренировок.