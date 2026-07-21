Врач Пинчук допустила смерть от жары из-за последовательных сбоев в организме

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аномальная жара — один из самых серьезных факторов риска для здоровья в современном мире, нахождение в условиях очень высокой температуры может привести к сбою системы охлаждения, сердечно-сосудистому коллапсу, повреждению клеток и смерти. Об этом рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии ИМД, заведующий учебной частью кафедры Пироговского Университета Татьяна Пинчук.
Ранее в некоторых стран мира были зафиксированы аномально высокие температуры. В Венгрии, например, было 42 градуса, а в Польше — 50. Уровень смертности в регионе Франции Иль-де-Франс в конце июня вырос более чем в два раза на фоне сильной жары, наблюдавшейся в этот период.
«Жара убивает не мгновенно, а через цепочку последовательных сбоев в работе организма. За понятием “смерть от жары” с медицинской точки зрения скрывается тепловой удар. Важно не путать его с лихорадкой при инфекциях. Когда мы болеем, центр терморегуляции в мозге целенаправленно повышает температуру, чтобы помочь иммунитету бороться с патогенами. При тепловом ударе происходит срыв этих механизмов: тело физически теряет способность отдавать избыточное тепло. Температура внутренних органов бесконтрольно растет, превышая 40 , что быстро приводит к тяжелым неврологическим нарушениям», — сказала Пинчук.
О сбоях в организме.
Врач пояснила, что процесс теплового удара развивается поэтапно. Если на первой стадии организм еще пытается сопротивляться, то на второй начинаются необратимые повреждения. Первое — это сбой системы охлаждения. В норме человек охлаждается за счет расширения сосудов кожи и потоотделения (испарение всего 1 мл пота забирает около 0,6 ккал тепла). Но при длительной жаре и высокой влажности пот просто стекает, не испаряясь. Запасы жидкости и жизненно важных электролитов стремительно истощаются.
Далее, по словам врача, следует сердечно-сосудистый коллапс. Чтобы отдать тепло, сердце вынуждено перекачивать огромные объемы крови к поверхности тела. Это вызывает резкое учащение сердцебиения. Из-за обезвоживания кровь густеет, ее вязкость растет, а артериальное давление падает. В результате мозг и внутренние органы начинают страдать от кислородного голодания (гипоксии). После этого происходит прямое тепловое повреждение клеток. При температуре тела выше 40 начинается денатурация (сворачивание) белков, разрушаются клеточные мембраны и митохондрии. Особенно уязвимы нейроны головного мозга и клетки эндотелия, выстилающие сосуды изнутри.
Финальным этапом становится полиорганная недостаточность. Из-за перегрева и ишемии нарушается барьерная функция кишечника. Бактериальные токсины из его просвета прорываются в кровоток, запуская мощнейшую системную воспалительную реакцию, очень похожую на сепсис. Это провоцирует ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание): в мелких сосудах образуются микротромбы, которые нарушают кровоток, приводя к полиорганной недостаточности.
Критической, по словам Пинчук, считается температура тела 42−44°C: при таких значениях шансы на выживание стремятся к нулю. Смерть наступает не от самой высокой температуры, а от ее фатальных последствий: острая сердечная недостаточность или фатальные аритмии из-за дисбаланса электролитов и кислородного голодания сердечной мышцы; отек головного мозга и угнетение дыхательного центра; острая почечная недостаточность, которую усугубляет рабдомиолиз (распад мышечной ткани, продукты которого буквально забивают почечные канальцы).
Врач подчеркнула, что человек может умереть даже через несколько часов после того, как его перенесли в прохладное помещение. Если каскад патогенетический уже запущен, остановить его без терапевтических мероприятий практически невозможно.