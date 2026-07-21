Врач Пинчук допустила смерть от жары из-за последовательных сбоев в организме

«Жара убивает не мгновенно, а через цепочку последовательных сбоев в работе организма. За понятием “смерть от жары” с медицинской точки зрения скрывается тепловой удар. Важно не путать его с лихорадкой при инфекциях. Когда мы болеем, центр терморегуляции в мозге целенаправленно повышает температуру, чтобы помочь иммунитету бороться с патогенами. При тепловом ударе происходит срыв этих механизмов: тело физически теряет способность отдавать избыточное тепло. Температура внутренних органов бесконтрольно растет, превышая 40 , что быстро приводит к тяжелым неврологическим нарушениям», — сказала Пинчук.