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Красноярцев срочно ищут в массовку сериала «Один из нас»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На съемки сериала «Один из нас», которые пройдут 22 июля в Красноярске, требуются участники массовых сцен. Работать съемочная группа будет в гостинице «Снежная сова» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 116.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На съемки сериала «Один из нас», которые пройдут 22 июля в Красноярске, требуются участники массовых сцен. Работать съемочная группа будет в гостинице «Снежная сова» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 116.

Организаторы ищут совершеннолетних актеров на роли постояльцев гостиницы в повседневной одежде, а также уборщицу и девушку старше 18 лет. Для последнего образа потребуются белая классическая рубашка, прямая черная юбка, телесные колготки и черные туфли. Участие в массовке постояльцев и девушки оплачивается.

В заявке нужно указать имя, возраст, рост, размеры одежды и обуви, город проживания и номер телефона, а также приложить фотографии. Отклики принимают под публикацией кастинг-группы в официальной группе ВК «Енисей кино»16+