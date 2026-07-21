Красноярцев срочно ищут в массовку сериала «Один из нас»

Организаторы ищут совершеннолетних актеров на роли постояльцев гостиницы в повседневной одежде, а также уборщицу и девушку старше 18 лет. Для последнего образа потребуются белая классическая рубашка, прямая черная юбка, телесные колготки и черные туфли. Участие в массовке постояльцев и девушки оплачивается.