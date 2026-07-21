В красноярских Солонцах с начала года выписали штрафов на 600 тысяч рублей за стихийные свалки

Чаще всего свалки появляются из-за того, что люди оставляют мусор рядом с переполненными контейнерами, не обращая внимания на свободные баки поблизости. Еще одна проблема — садовые товарищества. Из 80 СНТ, расположенных на территории сельсовета, лишь немногие оборудовали собственные контейнерные площадки и заключили договоры на вывоз отходов.