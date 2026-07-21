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В красноярских Солонцах с начала года выписали штрафов на 600 тысяч рублей за стихийные свалки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Солонцовском сельсовете борятся с несанкционированными свалками.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Солонцовском сельсовете борятся с несанкционированными свалками.

С начала года здесь провели четыре масштабные уборки, в ходе которых очистили несколько проблемных участков. Всего вывезено около 1,9 тысячи кубометров мусора весом почти 2,3 тысячи тонн.

Параллельно ведется работа с нарушителями. За нарушение правил благоустройства составлено около 140 административных протоколов, а общая сумма штрафов уже превысила 600 тысяч рублей. К ответственности привлекают как жителей, так и организации.

Чаще всего свалки появляются из-за того, что люди оставляют мусор рядом с переполненными контейнерами, не обращая внимания на свободные баки поблизости. Еще одна проблема — садовые товарищества. Из 80 СНТ, расположенных на территории сельсовета, лишь немногие оборудовали собственные контейнерные площадки и заключили договоры на вывоз отходов.

До конца третьего квартала в Солонцах планируют построить 34 новые контейнерные площадки. Часть из них оснастят камерами с искусственным интеллектом, которые будут автоматически фиксировать нарушения правил благоустройства.

В администрации Красноярска подчеркивают, что новые площадки, видеонаблюдение и штрафы помогут навести порядок, однако окончательно решить проблему можно только при ответственном отношении самих жителей к вывозу мусора.