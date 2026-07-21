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Смена «Мы молодые» на «Бирюсе» завершилась свадьбой на пирсе и проектами к юбилею Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На берегу Красноярского моря завершилась смена «Мы молодые — 20-й сезон». За четыре дня она собрала более 600 участников из молодежных организаций и сообществ региона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На берегу Красноярского моря завершилась смена «Мы молодые — 20-й сезон». За четыре дня она собрала более 600 участников из молодежных организаций и сообществ региона.

Команды подготовили предложения по развитию Красноярска к юбилею города и идеи для сервиса, который поможет молодежи находить возможности для самореализации. Участники Движения Первых разработали проекты для своих территорий, а авторы социальных инициатив защитили заявки на грантовую поддержку.

На смене также прошел Кубок КВН. Две лучшие команды получили путевки на Международный фестиваль «КиВиН» в Сочи, который состоится в 2027 году. Еще одним событием стала церемония бракосочетания, которой открыли новую смотровую площадку на месте старого пирса.

Первое место в общем рейтинге занял Совет Первых регионального отделения Движения Первых Красноярского края. Вторым стал «Красволонтер», третьим — Союз студентов Университета Решетнева. Кубок признания получил отдел по делам молодежи Красноярской епархии.