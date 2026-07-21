Смена «Мы молодые» на «Бирюсе» завершилась свадьбой на пирсе и проектами к юбилею Красноярска

На смене также прошел Кубок КВН. Две лучшие команды получили путевки на Международный фестиваль «КиВиН» в Сочи, который состоится в 2027 году. Еще одним событием стала церемония бракосочетания, которой открыли новую смотровую площадку на месте старого пирса.