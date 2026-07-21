В ГД предложили дать право опекунам погибших военнослужащих на получение выплат

«Мы разработали законопроект, включающий в число лиц, имеющих право на получение единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации в случае гибели военнослужащих, их опекунов и попечителей, которые воспитывали их до совершеннолетия не меньше 4 лет при условии достижения ими 50 лет (для женщин) и 55 лет (для мужчин). Убежден, что это будет правильно и справедливо», — пояснил ТАСС Афонин.