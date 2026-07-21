В ГД предложили дать право опекунам погибших военнослужащих на получение выплат

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Группа парламентариев от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным внесет на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается дать право на получение ежемесячной компенсации и единовременной выплаты за погибшего военнослужащего его опекунам и попечителям. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в статью 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Право на получение компенсаций и выплаты после смерти военнослужащего имеют муж или жена, родители, дети до 18 лет и лица, являвшиеся фактическими воспитателями. Однако в перечне отсутствуют опекуны и попечители погибших.
«Мы разработали законопроект, включающий в число лиц, имеющих право на получение единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации в случае гибели военнослужащих, их опекунов и попечителей, которые воспитывали их до совершеннолетия не меньше 4 лет при условии достижения ими 50 лет (для женщин) и 55 лет (для мужчин). Убежден, что это будет правильно и справедливо», — пояснил ТАСС Афонин.
По словам депутата, устранить правовой пробел необходимо так как, зачастую, опекуны становятся настоящими родителей для детей, оставшихся без попечения кровных отцов и матерей. «Если молодой человек вырос настоящим патриотом, любящим свою страну и готовым защищать ее всеми силами, это в немалой степени заслуга тех, кто его любил и воспитывал», — отметил он.