Президент Никарагуа заявил об отмене выборов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает Reuters.
— Здесь больше не будет выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, вернулись бы к власти, прошли — и больше никогда не повторятся, — сказал он.
Ортега находился на посту президента с 1979 по 1990 год. В 2007 году он вновь был избран на этот пост и с того времени не покидал его. По словам главы государства, отмена выборов призвана перекрыть пути для оппозиции.
В прошлом году Ортега укрепил власть с помощью конституционных реформ, включая назначение его жены Росарио Мурильо «сопрезидентом» и продление президентского срока до шести лет. Таким образом, Ортега вместе с супругой контролируют почти все аспекты правительства, включая армию и судебную систему, говорится в сообщении.
Конституционный суд (КС) Молдавии в четверг, 9 июля, лишил Гагаузию права самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и проводить выборы. По словам главы КС Домники Маноле, суд признал неконституционными положения, которые наделяют парламент Гагаузии полномочиями самостоятельно формировать ЦИК.