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Sun: Кира Стармера после отставки заметили пьющим в пабе

Кира Стармера увидели с пинтой эля в пабе после его ухода с поста премьера Британии.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен с пинтой эля в пабе после того, как он покинул свой пост, написала газета Sun.

20 июля он передал полномочия новому руководителю правительства Энди Бернему. Позже экс-главу кабмина увидели в питейном заведении в лондонском районе Кентиш-Таун.

«Кир Стармер после того, как покинул пост премьера, направился прямиком в его местный паб за пинтой биттера (сорт английского горького эля — прим. ред.)», — уточнили журналисты.

Кроме того, в публикации отмечается, что в пабе также заметили бывшего министра финансов Британии Рэйчел Ривз. Издание показало фотографии обоих политиков.

Напомним, в конце июня в Сети появилось видео, на котором было запечатлено, как в кинотеатре в Милтон-Кинсе Стармер, стоя за стойкой, раздаёт попкорн посетителям. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Некоторые комментаторы с иронией предположили, что политик уже подыскивает себе новую работу.

Стармер объявил о своей отставке ещё 22 июня после провала Лейбористской партии на местных выборах.

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