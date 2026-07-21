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В Красноярске обновят 147 межквартальных проездов — 79 уже готовы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в Красноярске отремонтируют 147 межквартальных проездов — вдвое больше, чем в прошлом. На работы из городского бюджета выделено свыше 225 млн рублей, сообщили в мэрии.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в Красноярске отремонтируют 147 межквартальных проездов — вдвое больше, чем в прошлом. На работы из городского бюджета выделено свыше 225 млн рублей, сообщили в мэрии.

На 79 объектах ремонт уже завершен. Среди них — проезд у дома на Новой, 50, где также перенесли площадку для сбора мусора. Работы начались у дома на Калинина, 1 г. До сентября планируется привести в порядок участок возле домов № 38−40 на улице Гастелло, рядом с музыкальной школой № 4.

Еще десять проездов в Кировском и Ленинском районах отремонтируют за счет образовавшейся экономии.

Участки выбирают с учетом обращений жителей, степени износа и близости социальных учреждений. Планы на следующий сезон начнут формировать зимой, включая территории большого Красноярска.