Пенсии и пособия в Иркутской области в августе придут по обычному графику

Большинство выплат жители Иркутской области получат в привычные даты в августе 2026. Единственное изменение коснется пособия до полутора лет для работающих родителей — его перечислят на день раньше, 7 августа, так как 8 число выпадает на субботу. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Отделении Социального Фонда России.
— Все детские пособия через банки придут по стандартному расписанию. 3 августа на счета поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплата по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего. 5 августа перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала, — рассказали в пресс-службе Соцфонда.
Пенсии тоже доставят по привычному графику. Первыми 13 августа деньги получат жители Иркутска и 21 района области. Жителям Ангарска, Братского, Балаганского, Качугского, Нижнеилимского и Шелеховского районов выплаты придут 18 августа. Тем, кому пенсию назначили с марта 2026 года, средства перечислят 21 августа. Доставка через почту пройдет с 3 по 25 августа, точную дату можно узнать в своем отделении.