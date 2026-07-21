Пенсии и пособия в Иркутской области в августе придут по обычному графику

— Все детские пособия через банки придут по стандартному расписанию. 3 августа на счета поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплата по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего. 5 августа перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала, — рассказали в пресс-службе Соцфонда.