«СКА-Хабаровск» в гостях минимально уступил волгоградскому «Ротору»

Второй тур Первой Лиги ФК «СКА-Хабаровск» продолжил на выезде в Волгограде. Противостояние с «Ротором» закончилось со счетом 1:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Вновь уверенно отыграл на последнем рубеже Виталий Ботнарь — тем обиднее, что ему не удалось заработать в этой встрече «сухарь». Голкипер армейцев совершил ряд эффектных сейвов, добрая часть из которых может претендовать на попадание в рейтинг лучших спасений тура, — отметили в пресс-службе «СКА-Хабаровск».
Единственный мяч за игру был забит хозяевами на 80-й минуте. Волгоградский нападающий Александр Хубулов успешно реализовал пенальти.
— Армейцы неаккуратно встретили в своей штрафной игрока соперника, за что арбитр встречи назначил пенальти. Увы, в этот раз Ботнарь выручить не смог, — подчеркнули в пресс-службе хабаровской команды.
Кроме того, в первом тайме мяч после удара игрока «Ротора» пересек линию ворот «СКА-Хабаровск». Однако судьи не увидели взятия ворот и не засчитали гол.
По итогам матча «Ротор» набрал 3 очка и занял 10-е место в турнирной таблице. ФК «СКА-Хабаровск» очков не набрал и расположился на 17-й строчке.
Следующую игру красно-синие проведут в гостях у клуба «Уфа» 26 июля.