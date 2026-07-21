«СКА-Хабаровск» в гостях минимально уступил волгоградскому «Ротору»

— Вновь уверенно отыграл на последнем рубеже Виталий Ботнарь — тем обиднее, что ему не удалось заработать в этой встрече «сухарь». Голкипер армейцев совершил ряд эффектных сейвов, добрая часть из которых может претендовать на попадание в рейтинг лучших спасений тура, — отметили в пресс-службе «СКА-Хабаровск».