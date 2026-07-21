В Красноярском крае выявили 108 га сельхозземель, загрязненных навозом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года Россельхознадзор обнаружил 108,3 га сельскохозяйственных земель, на которых разместили свежие необработанные отходы крупного рогатого скота и свиней. Нарушения выявили в Назаровском, Курагинском, Емельяновском, Ужурском и Шушенском округах.
Исследования проб почвы показали загрязнение бактериями группы кишечной палочки, энтерококками, а также яйцами и личинками гельминтов. Размещать на полях неперепревший и непереработанный навоз запрещено.
Животноводческим предприятиям объявили предостережения. Необработанные отходы должны храниться и перерабатываться на специальных герметичных площадках. В отношении хозяйств, которые не устранили нарушения, по согласованию с прокуратурой проводят проверки.
Отдельно в ведомстве сообщили, что в Назаровском, Ужурском, Балахтинско-Новоселовском, Шушенском, Казачинско-Пировском и Курагинском округах от отходов уже очистили 111,5 га сельхозземель.