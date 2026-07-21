В Красноярском крае выявили 108 га сельхозземель, загрязненных навозом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года Россельхознадзор обнаружил 108,3 га сельскохозяйственных земель, на которых разместили свежие необработанные отходы крупного рогатого скота и свиней. Нарушения выявили в Назаровском, Курагинском, Емельяновском, Ужурском и Шушенском округах.