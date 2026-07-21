Защита от врагов и исцеление болезней: Что просить у Казанской иконы Божией Матери

По словам Иванова, Казанская икона стала не только духовной святыней, но и символом защиты Отечества. Она сопровождала народное ополчение Минина и Пожарского при освобождении Москвы в 1612 году, перед ней молился Михаил Кутузов перед войной с Наполеоном, а в годы Великой Отечественной войны образ несли перед войсками в блокадном Ленинграде и Сталинграде.