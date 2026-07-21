В Перми по «дачной амнистии 2.0» узаконили более 100 земельных участков

Программа дает возможность бесплатно зарегистрировать права на жилые дома, которые ранее не были оформлены официально, а также на земельные участки под ними. После регистрации владельцы получают право свободно распоряжаться своей недвижимостью — продавать ее, дарить или передавать по наследству.