В ЕАО суд обязал обустроить контейнерные площадки

Так, нарушения зафиксированы на площадках во дворах домов по улицам Денисова, Гаражная, 30 лет Победы и Кузнечная в Облучье, а также по улицам Калинина и 30 лет Победы в посёлке Хинганск. В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление и подала исковое заявление в суд. Требования ведомства суд поддержал.