Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июля

Рыбам следует меньше беспокоиться, не суетиться и не торопиться. День окажется не самым благоприятным: он плохо подойдет для важных дел. На пути чаще обычного будут возникать преграды, преодолеть которые сразу не удастся. Однако представители знака будут настойчивы и обязательно добьются своего, передает «Российская газета».