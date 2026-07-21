Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 21 июля 2026 года.
Овнов ожидает благоприятный день для отдыха, встреч с друзьями и развлекательных поездок. Их ждет много новых впечатлений и ярких эмоций. Также возможны интересные знакомства, встречи с людьми, общение с которыми поможет расширить кругозор. На многие вещи получится взглянуть по-новому.
У Тельцов день подойдет для решения финансовых и имущественных вопросов, общения с представителями государственных организаций и работы с документами. В данный момент выгоднее не менять обстоятельства, а немного отступить и подождать.
Близнецы хорошо справятся с работой, требующей предельной концентрации внимания. Скучные дела сегодня покажутся им интересными, а монотонная работа добавит спокойствия и уверенности. Можно строить планы на будущее, коллегиально решая, как должен выглядеть идеальный отдых.
Раков ждет довольно сложный день. Им придется выполнить обещания, данные раньше. Это будет нелегко и потребует больше усилий, чем ожидали представители знака. То, чему они научатся в этот день, обязательно пригодится в ближайшем будущем.
В случае Львов возможны финансовые потери и неудачные покупки. Во всем, что касается денег, лучше руководствоваться интуицией. Советы со стороны редко окажутся полезными. При этом можно поговорить о чем-то важном с самыми близкими.
Девам стоит быть осторожными и терпеливыми. День будет напряженным, но представители знака смогут преодолеть все трудности: избежать конфликтов и потерь, сохранить хорошие отношения с теми, кто им дорог. Возможно, придется вести неприятные разговоры.
Весам не стоит расслабляться и идти на поводу у своих эмоций, особенно в случае, если они негативные. Иначе есть риск совершить ошибку, о которой представители знака пожалеют. Стоит прислушаться к советам знакомых, а в личной жизни не следует строить планов на ближайшую перспективу.
В начале дня у Скорпионов могут появиться трудности, но они быстро их преодолеют. Не исключено удачное решение вопросов, которые в последнее время беспокоили и представителей знака, и их близких. В сложных ситуациях удастся найти неожиданный и смелый выход, который может шокировать окружающих.
Те, кто недооценивал Стрельцов, изменят свое мнение. Порадуют новости, касающиеся членов семьи. Любые важные вопросы стоит обсуждать во второй половине дня, поскольку в это время проще будет сохранить спокойствие.
Козероги почувствуют поддержку звезд и поймут: что нужно предпринять и как действовать, чтобы достичь успеха. Вероятны приятные сюрпризы и неожиданные открытия. Также не исключены выгодные сделки и подарки. Представителей знака могут поддержать люди, от которых они этого не ждали.
У Водолеев возможны мелкие недоразумения и семейные конфликты. Сейчас они легко будут поддаваться на провокации и часто неправильно выбирать союзников. Рекомендуется провести день максимально спокойно и отложить на потом обсуждение важных вопросов.
Рыбам следует меньше беспокоиться, не суетиться и не торопиться. День окажется не самым благоприятным: он плохо подойдет для важных дел. На пути чаще обычного будут возникать преграды, преодолеть которые сразу не удастся. Однако представители знака будут настойчивы и обязательно добьются своего, передает «Российская газета».