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Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 21 июля 2026 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 21 июля 2026 года.

Овнов ожидает благоприятный день для отдыха, встреч с друзьями и развлекательных поездок. Их ждет много новых впечатлений и ярких эмоций. Также возможны интересные знакомства, встречи с людьми, общение с которыми поможет расширить кругозор. На многие вещи получится взглянуть по-новому.

У Тельцов день подойдет для решения финансовых и имущественных вопросов, общения с представителями государственных организаций и работы с документами. В данный момент выгоднее не менять обстоятельства, а немного отступить и подождать.

Близнецы хорошо справятся с работой, требующей предельной концентрации внимания. Скучные дела сегодня покажутся им интересными, а монотонная работа добавит спокойствия и уверенности. Можно строить планы на будущее, коллегиально решая, как должен выглядеть идеальный отдых.

Раков ждет довольно сложный день. Им придется выполнить обещания, данные раньше. Это будет нелегко и потребует больше усилий, чем ожидали представители знака. То, чему они научатся в этот день, обязательно пригодится в ближайшем будущем.

В случае Львов возможны финансовые потери и неудачные покупки. Во всем, что касается денег, лучше руководствоваться интуицией. Советы со стороны редко окажутся полезными. При этом можно поговорить о чем-то важном с самыми близкими.

Девам стоит быть осторожными и терпеливыми. День будет напряженным, но представители знака смогут преодолеть все трудности: избежать конфликтов и потерь, сохранить хорошие отношения с теми, кто им дорог. Возможно, придется вести неприятные разговоры.

Весам не стоит расслабляться и идти на поводу у своих эмоций, особенно в случае, если они негативные. Иначе есть риск совершить ошибку, о которой представители знака пожалеют. Стоит прислушаться к советам знакомых, а в личной жизни не следует строить планов на ближайшую перспективу.

В начале дня у Скорпионов могут появиться трудности, но они быстро их преодолеют. Не исключено удачное решение вопросов, которые в последнее время беспокоили и представителей знака, и их близких. В сложных ситуациях удастся найти неожиданный и смелый выход, который может шокировать окружающих.

Те, кто недооценивал Стрельцов, изменят свое мнение. Порадуют новости, касающиеся членов семьи. Любые важные вопросы стоит обсуждать во второй половине дня, поскольку в это время проще будет сохранить спокойствие.

Козероги почувствуют поддержку звезд и поймут: что нужно предпринять и как действовать, чтобы достичь успеха. Вероятны приятные сюрпризы и неожиданные открытия. Также не исключены выгодные сделки и подарки. Представителей знака могут поддержать люди, от которых они этого не ждали.

У Водолеев возможны мелкие недоразумения и семейные конфликты. Сейчас они легко будут поддаваться на провокации и часто неправильно выбирать союзников. Рекомендуется провести день максимально спокойно и отложить на потом обсуждение важных вопросов.

Рыбам следует меньше беспокоиться, не суетиться и не торопиться. День окажется не самым благоприятным: он плохо подойдет для важных дел. На пути чаще обычного будут возникать преграды, преодолеть которые сразу не удастся. Однако представители знака будут настойчивы и обязательно добьются своего, передает «Российская газета».