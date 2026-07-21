День Казанской иконы Божией Матери. Почему 21 июля нельзя начинать дела

Прокопий Устюжский — блаженный, Христа ради юродивый. По преданию, он был иностранным купцом из Любека, принял крещение в Новгороде, раздал всё имущество бедным и 30 лет ходил в лохмотьях по улицам Великого Устюга, терпя насмешки. Его главное чудо — спасение города от падения метеорита: за неделю до события Прокопий призывал жителей к покаянию, а когда на город обрушилась «огненная туча», люди в ужасе побежали в собор и были спасены.