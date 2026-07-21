День Казанской иконы Божией Матери. Почему 21 июля нельзя начинать дела

Православная церковь 21 июля празднует явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы — одной из самых почитаемых святынь в России. В народном календаре этот день называют Казанская летняя, Прокопьев день или Прокопий Жнец.
Чудо на пепелище: как нашли икону.
В 1579 году в Казани случился сильный пожар, уничтоживший большую часть города, включая кремль и храм. Среди погорельцев была девятилетняя девочка Матрона. Ей явилась во сне сама Богородица и повелела раскопать землю на месте сгоревшего дома — там, под пеплом, спрятана икона.
Родители не поверили дочери. Тогда Богородица явилась во второй раз. Матрона вместе с матерью отправились на пепелище и действительно нашли икону, аккуратно завернутую в почти истлевшую ткань. Сама же икона выглядела так, будто её только что написали.
Икону отнесли в храм, и о чуде быстро узнал весь город. У святыни стали происходить исцеления — первыми прозрели несколько слепых. Свидетелем обретения иконы был будущий Патриарх Московский Ермоген, в то время служивший священником в одной из казанских церквей.
По указу Ивана Грозного на месте явления иконы построили Богородицкий девичий монастырь. Первой монахиней в нём стала Матрона, принявшая имя Мавра. В 1768 году императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.
Два дня памяти. У Казанской иконы два празднования: 21 июля — в честь обретения в Казани, и 4 ноября — в память избавления Москвы от поляков в 1612 году, когда ополчение Минина и Пожарского вступило в город с Московским списком этой иконы. Со времён царя Алексея Михайловича икона почиталась как покровительница дома Романовых, а праздники стали общероссийскими.
Два Прокопия: почему день назвали в их честь.
В этот день церковь также чтит память сразу двух святых с одним именем.
Прокопий Кесарийский жил в III веке. В миру он носил имя Неаний и был знатным римлянином. Император Диоклетиан направил его в Александрию искоренять христианство, но по дороге юноше явился сам Христос. Поражённый видением, Неаний принял крещение с именем Прокопий и стал ревностно защищать гонимых христиан. За отказ отречься от веры его подвергли жестоким пыткам и обезглавили в 303 году.
Прокопий Устюжский — блаженный, Христа ради юродивый. По преданию, он был иностранным купцом из Любека, принял крещение в Новгороде, раздал всё имущество бедным и 30 лет ходил в лохмотьях по улицам Великого Устюга, терпя насмешки. Его главное чудо — спасение города от падения метеорита: за неделю до события Прокопий призывал жителей к покаянию, а когда на город обрушилась «огненная туча», люди в ужасе побежали в собор и были спасены.
Начало жатвы.
На Руси Прокопия прозвали Жнецом или Жатвенником — именно с его дня начинали жать рожь. Крестьяне служили молебен в честь святого, а затем всей семьёй выходили в поле.
Главный обряд — первый сноп. Самый важный ритуал — вязание первого, зажиночного снопа. Его доверяли старшей женщине в семье, приступали к работе до рассвета. Украшенный цветами или красной лентой сноп торжественно вносили в дом и ставили в красный угол под образа — как символ будущего урожая и благополучия. Зерно из этого снопа считалось целебным для людей и скота, его хранили до следующего года.
Черника поспела — пора жать. С Прокопия начинала поспевать черника. Люди приметили: «Зреет черника — идёт жатва лихо». Дети собирали ягоду в лесу, пока взрослые были заняты в поле. Также начинали собирать грузди — они как раз появлялись к 21 июля.
Счастливый день для брака. Этот день считался благоприятным для заключения браков и венчаний. А для женщин, мечтающих о ребёнке, дата была особо знаменательной — они с удвоенной силой молились Казанской Богородице.
Что нельзя делать 21 июля.
Нельзя начинать новые дела. Верили, что любое начинание в этот день провалится.
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие, по поверьям, окажется неудачным.
Нельзя лениться и бездельничать. Безделье сулит неприятности в ближайшем будущем.
Нельзя стирать в открытых водоёмах. Наши предки верили, что водяной может утащить неосторожного.
Нельзя ссориться, ругаться и злословить. Как и в другие церковные праздники, скандалы и обиды — под строгим запретом.
Нельзя рубить или ломать берёзу. Это считалось большим грехом.
Нельзя матерям говорить о своих дочерях. Ни плохое, ни хорошее — чтобы не навлечь беду.
Верующие шли в храм, где молились Казанской Богородице за себя, близких и родину, прося покоя и мира.
В этот день произносили заговоры — считалось, что всё сказанное 21 июля обладает особой силой Жницы, чтобы не болела спина, опоясывались первыми срезанными колосьями и приговаривали: «Как былинка гнется и не ломится, так бы у рабы Божией спинка гнулася и не ломалася и не уставала».