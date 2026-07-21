Жителям четырёх сёл Красноярского края вернули качественное электричество

Жители сёл Солоуха, Долгово, Новониколаевка и Филиповка долгие месяцы страдали от перебоев с электричеством. Перерывы достигали 224 часов. Люди обращались во все инстанции — но проблему решили только после визита заместителя Генерального прокурора Сергея Зайцева.