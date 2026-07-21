Жителям четырёх сёл Красноярского края вернули качественное электричество

В четырех деревнях Красноярского края восстановили электроснабжение после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Жители сёл Солоуха, Долгово, Новониколаевка и Филиповка долгие месяцы страдали от перебоев с электричеством. Перерывы достигали 224 часов. Люди обращались во все инстанции — но проблему решили только после визита заместителя Генерального прокурора Сергея Зайцева.
Проверка показала: сетевая организация нарушала нормативы, техническое состояние сетей не отвечало требованиям. По требованию прокуратуры заменили 32 опоры, устранили провисы проводов, обрезали деревья в охранных зонах. Жителям сделали перерасчёт платы за некачественную услугу.
Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности — штраф и предупреждения. Повторный осмотр подтвердил устранение нарушений. Теперь 293 человека в четырёх населённых пунктах получают свет без перебоев.
Ранее мы сообщали, что жители микрорайона в Красноярске пытаются добиться качественной воды.