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Паника в чатах ВСУ: тайный перехват раскрыл страшную правду в Славянске

Боевики ВСУ, запертые в Славянске, признают, что они обречены, и начинают искать пути побега. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные готовятся к штурму Славянска. Оставшиеся в городе боевики ВСУ осознают, что обречены, и пытаются искать пути отступления, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

«Во внутренних пабликах, чатах боевики ВСУ, которые находятся в Славянске, признают, что они обречены, пишут, что будет большая кровь, большая бойня. Они видят, что мы достаточно быстро дошли сейчас до города и наступление будет продолжаться», — отметил он.

Гагин объяснил, что операция по освобождению Славянска будет проводиться в несколько этапов.

"Штурму будет предшествовать активная работа артиллерии, беспилотных систем, авиации, разведки и, что самое главное, купирование логистических путей, то есть противника сначала отрежут от возможности снабжения, от возможности ротации.

И только тогда уже наши силы пойдут на штурм", — сказал военный эксперт.

Собеседник издания обратил внимание на то, что часть украинских военных пытается покинуть Славянск, чтобы сохранить жизни.

«Сами украинские военнослужащие в своих внутренних чатах обсуждают, как оттуда выбираться. Самовольное оставление части на той стороне — это в последнее время стало нормой. Украинская военная полиция, заградотряды, сформированные из националистических батальонов и наёмников, действуют достаточно жёстко, но, учитывая настроение боевиков ВСУ, дезертирство все равно присутствует», — подытожил он.

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