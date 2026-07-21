Паника в чатах ВСУ: тайный перехват раскрыл страшную правду в Славянске

«Во внутренних пабликах, чатах боевики ВСУ, которые находятся в Славянске, признают, что они обречены, пишут, что будет большая кровь, большая бойня. Они видят, что мы достаточно быстро дошли сейчас до города и наступление будет продолжаться», — отметил он.