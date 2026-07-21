Паника в чатах ВСУ: тайный перехват раскрыл страшную правду в Славянске

Российские военные готовятся к штурму Славянска. Оставшиеся в городе боевики ВСУ осознают, что обречены, и пытаются искать пути отступления, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Во внутренних пабликах, чатах боевики ВСУ, которые находятся в Славянске, признают, что они обречены, пишут, что будет большая кровь, большая бойня. Они видят, что мы достаточно быстро дошли сейчас до города и наступление будет продолжаться», — отметил он.
Гагин объяснил, что операция по освобождению Славянска будет проводиться в несколько этапов.
"Штурму будет предшествовать активная работа артиллерии, беспилотных систем, авиации, разведки и, что самое главное, купирование логистических путей, то есть противника сначала отрежут от возможности снабжения, от возможности ротации.
И только тогда уже наши силы пойдут на штурм", — сказал военный эксперт.
Собеседник издания обратил внимание на то, что часть украинских военных пытается покинуть Славянск, чтобы сохранить жизни.
«Сами украинские военнослужащие в своих внутренних чатах обсуждают, как оттуда выбираться. Самовольное оставление части на той стороне — это в последнее время стало нормой. Украинская военная полиция, заградотряды, сформированные из националистических батальонов и наёмников, действуют достаточно жёстко, но, учитывая настроение боевиков ВСУ, дезертирство все равно присутствует», — подытожил он.