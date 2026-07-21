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В Хабаровске речные теплоходы сменили причал

Теперь посадка и высадка пассажиров ведётся с остановки «Прибрежная».

Источник: AmurMedia

В связи с повышением уровня воды в реке Амур подход к Речному вокзалу для теплоходов временно невозможен. С 21 июля посадка и высадка пассажиров по трём краевым и трём городским маршрутам будет осуществляться с остановки «Прибрежная», сообщает мэрия краевого центра в МАХ (12+).

Время отправления от остановки «Прибрежная» — согласно расписанию, по времени отправления от Речного вокзала.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Телефон диспетчерской перевозчика — 8−924−310−61−39.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске из-за паводка на Амуре под воду могут уйти дачные участки.