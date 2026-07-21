Красноярские школьники вышли в финал всероссийского «Вызова Первых»

В региональном этапе участвовали 125 школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Ребята соревновались в вышибалах, скоростном и челночном беге, эстафетах, упражнениях на гибкость, прыжках в длину с места и поднимании туловища из положения лежа.