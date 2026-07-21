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Красноярские школьники вышли в финал всероссийского «Вызова Первых»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команды из Красноярска стали призерами регионального этапа всероссийского физкультурного мероприятия «Вызов Первых» и получили возможность выступить в финале соревнований.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команды из Красноярска стали призерами регионального этапа всероссийского физкультурного мероприятия «Вызов Первых» и получили возможность выступить в финале соревнований.

В региональном этапе участвовали 125 школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Ребята соревновались в вышибалах, скоростном и челночном беге, эстафетах, упражнениях на гибкость, прыжках в длину с места и поднимании туловища из положения лежа.

В возрастной категории 10−13 лет серебряным призером стала команда «Сибирский меч» из гимназии № 3, бронзовую награду получила команда «Спортивная компания» школы № 155.

Среди участников 14−17 лет второе место заняли «Олимпийцы 24» из Красноярского колледжа олимпийского резерва, третье — команда «Высота 149» школы № 149.

Финал «Вызова Первых» пройдет с 6 по 12 ноября на федеральной территории «Сириус». Для участников подготовят специальное спортивное пространство при поддержке ведущих спортивных федераций страны. Также школьники смогут встретиться с олимпийскими чемпионами, рассказывают в мэрии.