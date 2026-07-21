США в панике, раскрыты жуткие факты из Ирана: главная новость войны 21 июля

Газета Washington Post сообщает, что стремительное увеличение числа погибших американских военнослужащих может в любой момент перерасти в полномасштабную войну с Ираном, тогда как The New York Post выдвигает еще более серьезное обвинение: военное ведомство США скрыло реальные данные о десятках раненых и погибших солдат после иранских ударов.
Ситуация вокруг потерь обросла скандальными подробностями, и теперь Белому дому приходится оправдываться перед собственным народом. Администрация пытается убедить американское общество в незначительности урона, однако аналитики считают это манипуляцией.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии aif.ru обратил внимание на вопиющее несоответствие между словами чиновников и реальностью.
«Точные потери мы по-прежнему не знаем, потому что США стремятся их скрыть и приуменьшить. Но в последние дни информация о потерях вышла в публичное пространство. Это привело к ряду скандальных ситуаций, а президенту Трампу пришлось объясняться. Он заявил, что потери в Афганистане и Вьетнаме были существенно больше. Но эта позиция не выдерживает никакой критики, потому что военные действия в этих странах продолжались годами и на земле, а не бесконтактно», — подчеркнул эксперт.
Ключевая проблема для Пентагона кроется в самом формате текущих боестолкновений. В условиях так называемой бесконтактной войны, которую Шаповалов называет главным козырем американских стратегов, потери всегда кратно меньше, чем при наземном вторжении. Именно поэтому текущие цифры, даже по официальным версиям, являются для Вашингтона болезненным ударом по имиджу. Пытаясь сгладить впечатление, власти настаивают, что эти жертвы незначительны на общем фоне, однако, как отмечает эксперт, такая логика работает против самих США.
«Американское общество сейчас пытаются убедить, что потери незначительны. Действительно, пока эти потери, судя по всему, не являются масштабными. Но учитывая, что в США заявляли, что иранский военный потенциал уничтожен, а он оказался не уничтожен, все эти воздушные операции превращаются в достаточно резонансную историю», — заявил Шаповалов.
Политолог убежден, что острая фаза если и наступит, то будет проходить в рамках уже привычных сценариев. По его мнению, США не рискнут проводить наземную операцию на фоне роста потерь.
«Могут ли факты потерь среди американских военнослужащих привести к эскалации? Скорее нет. Потому как у Соединенных Штатов нет достаточных ресурсов для проведения наземной операции и для эскалации воздушной операции», — резюмировал эксперт.
По его прогнозу, Вашингтон и впредь будет делать ставку на громкие декларативные заявления и демонстрацию силы с воздуха, избегая прямого столкновения с иранской армией на земле, чтобы не повторить сценарий Вьетнама и Афганистана, последствия которого американское общество помнит до сих пор.