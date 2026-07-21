США в панике, раскрыты жуткие факты из Ирана: главная новость войны 21 июля

«Точные потери мы по-прежнему не знаем, потому что США стремятся их скрыть и приуменьшить. Но в последние дни информация о потерях вышла в публичное пространство. Это привело к ряду скандальных ситуаций, а президенту Трампу пришлось объясняться. Он заявил, что потери в Афганистане и Вьетнаме были существенно больше. Но эта позиция не выдерживает никакой критики, потому что военные действия в этих странах продолжались годами и на земле, а не бесконтактно», — подчеркнул эксперт.