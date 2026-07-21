В «Маяк арене» назвали главное конкурентное преимущество киберарен

«Мощным компьютером сегодня не удивишь никого. Железо стало базовым минимумом: если у вас в клубе нет монитора на 240 герц и нормальной видеокарты, разговор просто не начинается. Но и конкурентным преимуществом оно перестало быть — мощное оборудование может купить любой клуб, были бы деньги», — сказал Гордиенко.