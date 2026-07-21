В «Маяк арене» назвали главное конкурентное преимущество киберарен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Компьютерные клубы в условиях доступности современной техники делают ставку на качество сервиса, форматы отдыха и дополнительные возможности для игроков. Оборудование перестало быть главным преимуществом площадок, поскольку крупные клубы используют сопоставимые технические решения, сообщил ТАСС директор киберспортивного хаба «Маяк арена» Григорий Гордиенко.
«Мощным компьютером сегодня не удивишь никого. Железо стало базовым минимумом: если у вас в клубе нет монитора на 240 герц и нормальной видеокарты, разговор просто не начинается. Но и конкурентным преимуществом оно перестало быть — мощное оборудование может купить любой клуб, были бы деньги», — сказал Гордиенко.
По его словам, сегодня посетители выбирают не только технические характеристики, но и формат отдыха. Важным становится возможность прийти компанией, выбрать подходящую игровую зону, воспользоваться дополнительными сервисами и получить поддержку специалистов.
«Играет роль то, что вокруг железа. Гости приходят впятером — и их должны посадить впятером, а не раскидывать по разным углам зала. Человек выбирает не мощность, а сценарий вечера», — отметил директор арены.
Он добавил, что современные киберплощадки развивают собственную инфраструктуру: создают зоны для командных тренировок, стримерские комнаты, студии трансляций, а также предлагают посетителям дополнительные услуги.