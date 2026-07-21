Суд заставил студию балета и растяжки в Ачинске вернуть клиентам почти 1,5 млн рублей

Пострадавшие массово пожаловались в Роспотребнадзор на то, что им не отдали средства за неиспользованные занятия по ранее приобретенным абонементам с разным сроком действия. Некоторые не успели посетить ни одного занятия из 300, другие — от 23 до 144. При этом часть клиентов для оплаты стоимости услуг оформляли потребительские кредиты и займы.