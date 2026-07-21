Суд заставил студию балета и растяжки в Ачинске вернуть клиентам почти 1,5 млн рублей

В Ачинске Красноярского края суд обязал закрывшуюся в конце весны студию балета и растяжки LEVITA на улице Пушкина вернуть клиентам деньги.
Пострадавшие массово пожаловались в Роспотребнадзор на то, что им не отдали средства за неиспользованные занятия по ранее приобретенным абонементам с разным сроком действия. Некоторые не успели посетить ни одного занятия из 300, другие — от 23 до 144. При этом часть клиентов для оплаты стоимости услуг оформляли потребительские кредиты и займы.
Надзорное ведомство подало исковое заявление в защиту 21 клиента. Суд удовлетворил требования и решил взыскать с исполнителя платных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг ИП Соболевой Я. С. общую сумму 1 451 722 рубля, в которую вошли: задолженность по договорам за неоказанные услуги, неустойка и моральный вред.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.