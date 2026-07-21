Армяне перекрыли дорогу международного значения: всё из-за проблем с помидорами

Армянские фермеры устроили акцию протеста на участке трассы из Еревана в село Ерасх. Это дорога международного значения. Так, жители перекрыли трассу в Иран. Фермеры выстроились на дороге из-за проблем с закупкой урожая. Так пишет портал NEWS.am со ссылкой на участников акции.
Дело в проблемах с помидорами. Производители пожаловались на отказы местных заводов приобретать продукцию фермеров. Они не берут товар из-за сложностей с его реализацией.
Участники акции сообщили, что часть армянских производителей не может вывезти продукцию в Россию. В связи с этим зафиксировано перенасыщение внутреннего рынка. Перекрывшие дорогу пожаловались на бездействие властей Армении в этом вопросе.
«Ситуация повторяется каждый год, пока люди не объединятся, проблема не решается. В прошлом году обещали, что в этом году будет лучше, а в этом — хуже. Наши помидоры предназначены для заводов», — сказал один из участников акции.
Он отметил, что имеет 60 тонн выращенных помидоров. Однако производителю некуда деть товар.
Собравшиеся также пожаловались на министра экономики Армении Геворга Папояна. Недовольные фермеры напомнили, что чиновник обещал решить вопрос с овощами, но ничего не сделал.
Перекрытие дороги вскоре закончилось. Жители освободили проезжую часть после диалога с правоохранителями. Они ушли с условием, что данную проблему все же разрешат в скором времени.
В Ереване на прошлой неделе отравились гости приема в посольстве Франции. Мероприятие организовали в честь Дня взятия Бастилии. Посольство подтвердило, что некоторые участники приема пожаловались на симптомы пищевого отравления. Дипломаты принесли извинения пострадавшим. На мероприятии присутствовали высокопоставленные чиновники Армении. Прием проходил на открытом воздухе в жаркую погоду. В меню при этом значились канапе с морепродуктами.
В конце мая Россия ограничила импорт из Армении ряда овощей и ягод. Под временный запрет попали помидоры, огурцы, клубника и другие товары. Даже с учетом ограничений на ввоз продуктов из Армении, дефицита в России не ожидается. Мера была введена из-за роста числа нарушений при ввозе плодоовощной продукции.