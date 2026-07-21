Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника рассказали о любовном треугольнике ирбисов

Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника следят за любовным треугольником, который сложился между снежными барсами. Два краснокнижных самца пытаются привлечь внимание молодой Хулиганки. Инспекторы заповедника, изучая записи с фотоловушек, заметили, как снежный барс по кличке Диинмей проникновенно призывал молодую самку Хулиганку, почуяв запах на тропе, где она недавно проходила. Но ранее камеры запечатлели, как Хулиганка демонстрировала интерес к барсу по кличке Межел. Самцы живут в заповеднике «Убсунурская котловина», который граничит с Саяно-Шушенским. Ирбисы обеих особо охраняемых территорий формируют единую западно-саянскую группировку. На территорию Саяно-Шушенского заповедника ирбисов с сопредельных участков привлекает самки — их в настоящее время семь. Они оседлы, постоянно обитают на своих индивидуальных участках и являются ядром репродуктивного потенциала популяции. Самцы, напротив, проявляют большую подвижность, — поясняет старший научный сотрудник Саяно-Шушенского заповедника Роман Афанасьев.