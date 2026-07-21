Ракеты в кукурузе: военные раскрыли, как ВСУ прячут оружие в кораблях

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что Киев часто маскирует вооружение, перевозимое на кораблях, под какие-либо предметы гражданского назначения.
Канал «Военная хроника» писал о поражении сухогруза в Черном море. ВМС Украины утверждают, что под Одессой было поражено судно, которое якобы перевозило кукурузу.
Минобороны РФ сообщило, что самолетами Воздушно-космических сил России и беспилотниками нанесены удары по двум балкерам с военным грузом в порту Одессы и еще двум судам севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществляли запуски ударных дронов и безэкипажных катеров.
«Враг мог прикрывать кукурузой поставки боеприпасов, использовать, как маскировочный груз. Они часто прибегают к такой практике. Но для этого есть наша разведка, которая узнает, где и что находится», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт считает, что удары по одесским портам могут усилиться.