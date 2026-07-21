На случай экстренной эвакуации для омичей выделят четыре автобуса

Администрация Омска объявила закупку транспортных услуг для эвакуации населения. Исполнитель должен будет предоставить четыре пассажирских автобуса разной вместимости, следует из документации тендера.
Транспорт потребуется подавать по звонку оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы. Он сообщит перевозчику место и время прибытия машин.
Автобусы должны быть готовы выехать в любое время суток и добраться до указанной точки не позднее чем через час после получения заявки. В контракте уточняется, что требование действует при подходящих дорожных условиях.
Срок оказания услуг рассчитан до 30 декабря 2026 года. Начальная стоимость закупки составляет 240,4 тысячи рублей.
В январе на аналогичные услуги мэрия закладывала 273,6 тысячи рублей. Таким образом, новая закупка оказалась примерно на 33 тысячи дешевле.