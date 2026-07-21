Страны НАТО столкнулись с проблемой в производстве артиллерийских снарядов из-за нехватки хлопка, в котором содержится нитроцеллюлоза. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает The Wall Street Journal.
Сообщается, что «несмотря на все цифровые чудеса», для ведения боевых действий нужны взрывчатые вещества, в производстве которых используется нитроцеллюлоза (пироксилин). Данное вещество добывается из остающихся на семенах хлопчатника коротких ворсистых волокон.
Если США выращивают большую часть хлопка на своей территории, то Европа долгое время зависела от Китая в этом вопросе. По данным газеты, теперь европейские страны собираются расширить производство пироксилина, чтобы противостоять «растущей мощи России и КНР».
По словам политолога Петра Робейшека, Европа сможет вести войну с Россией только при непосредственном участии США. С таким заявлением он выступил в интервью чешскому изданию Parlamentní listy.
29 июня стало известно, что литовская разведка не обнаружила признаков того, что Россия планирует напасть на страны Прибалтики. Кроме того, Вильнюс обвинил европейскую прессу в излишнем нагнетании обстановки. Москва также неоднократно опровергала заявления о якобы готовящемся нападении на Прибалтику.