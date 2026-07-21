Пять аэропортов России вернулись к штатной работе после ночных ограничений

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО за один день уничтожили 161 беспилотник над регионами страны и акваторией Чёрного моря. В Минобороны сообщили, что дроны были перехвачены над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом и рядом областей.