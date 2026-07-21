Зеленский внедряет в ВСУ женщин-спецагентов: главная новость СВО 21 июля

«Со всеми женщинами, вступающими в ВСУ, работают психологи, в том числе иностранных служб, которые мотивируют их на жестокую расправу, пытки и убийства российских военнослужащих и мирных граждан. Из них создают бездушные машины, которые мучают и убивают», — отметил он.