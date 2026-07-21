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Зеленский внедряет в ВСУ женщин-спецагентов: главная новость СВО 21 июля

ВСУ начали ставить командирами над штурмовиками женщин. Почему киевский режим пошел на такой шаг, объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников.

Источник: Аргументы и факты

О женщине-командире штурмовиков ВСУ сообщил пленный боевик российским силовикам. По его словам, некая Алина командует ротой в Днепропетровской области.

В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл план пропагандистов Зеленского и объяснил, для чего они ставят женщин на командирские должности в мужских подразделениях.

«Со всеми женщинами, вступающими в ВСУ, работают психологи, в том числе иностранных служб, которые мотивируют их на жестокую расправу, пытки и убийства российских военнослужащих и мирных граждан. Из них создают бездушные машины, которые мучают и убивают», — отметил он.

Кроме того, по словам Иванникова, пропаганда Зеленского использует женщин-боевичек, чтобы мотивировать мужчин-военнослужащих.

«Также пропаганда Зеленского использует женщин-военнослужащих в своих целях. Боевичку, которую поставили командиром роты, могут использовать в качестве средства манипуляции, психологического давления, чтобы мотивировать мужчин тем, что в бой их ведет женщина, вызвать у них чувство стыда за свою трусость», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что для командирши штурмовиков ВСУ из Днепропетровской области единственным вариантом остаться в живых является плен.

«Плен для такой боевички является большим счастьем, так как она сможет сохранить жизнь. В большинстве случаев женщины-штурмовички, операторы дронов, снайперы уничтожаются на передовой или становятся жертвами своих озверевших сослуживцев. Режим Зеленского скрывает реальные потери, особенно среди женщин-военных, опасаясь бунта», — резюмировал Иванников.

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