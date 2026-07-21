Прямые рейсы в китайский курорт Бэйдайхэ запустили в Приморье

Перелеты осуществляются один раз в неделю — по понедельникам. Пассажиры отправляются в путь на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 в 13:10. Дорога до Китайской Народной Республики занимает около двух с половиной часов. По условиям авиаперевозок путешественники могут взять с собой пять килограммов ручной клади и багаж весом до 20 килограммов. Прибывают самолеты в аэропорт Циньхуандао, откуда организован трансфер, предусмотренный приобретенной путевкой.