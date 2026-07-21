Дмитрий Демешин поручил расселить 15 домов на улице Карла Маркса в Хабаровске

Работа по расселению людей из аварийных квартир ведётся по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Хабаровском крае действует новая шестилетняя программа: до 2030 года планируется расселить более 84 тыс. кв. м и переселить около 6 тыс. человек. На эти цели направлено почти 17 млрд рублей. Уже к концу этого года новые квартиры получат более 3 тыс. жителей региона.