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Футбольную сборную Аргентины на родине встретили военным оркестром

Футболистов сборной Аргентины, вернувшихся в Буэнос-Айрес, в аэропорту встретили красной ковровой дорожкой и военным оркестром.

Источник: Аргументы и факты

Тренера и футболисты сборной Аргентины, которые вернулись в Буэнос-Айрес с ЧМ-2026, были встречены в аэропорту красной ковровой дорожкой и военным оркестром.

При этом чартерным рейсом, вылетевшим из Нью-Йорка, к себе на родину прибыли не все игроки. Некоторые футболисты, включая капитана сборной Лионеля Месси, остались в США или отправились в другие страны, где находятся их футбольные клубы.

Вернувшиеся в Буэнос-Айрес члены национальной команды прошли по дорожке до автобуса, который отправился на базу Ассоциации футбола Аргентины. Оркестр, который встретил сборную, исполнил композицию Muchachos группы La Mosca Ts-Ts.

Эта песня является одним из неофициальных гимнов национальной футбольной команды Аргентины.

Напомним, на чемпионате мира 2026 года аргентинская сборная заняла второе место. Её в финале обыграла команда Испании со счётом 1:0. Сразу после матча Лионель Месси не сдержал слез из-за проигрыша своей сборной. Позже он заявил, что команда Аргентины играла из всех сил.

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