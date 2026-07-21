Футбольную сборную Аргентины на родине встретили военным оркестром

Тренера и футболисты сборной Аргентины, которые вернулись в Буэнос-Айрес с ЧМ-2026, были встречены в аэропорту красной ковровой дорожкой и военным оркестром.
При этом чартерным рейсом, вылетевшим из Нью-Йорка, к себе на родину прибыли не все игроки. Некоторые футболисты, включая капитана сборной Лионеля Месси, остались в США или отправились в другие страны, где находятся их футбольные клубы.
Вернувшиеся в Буэнос-Айрес члены национальной команды прошли по дорожке до автобуса, который отправился на базу Ассоциации футбола Аргентины. Оркестр, который встретил сборную, исполнил композицию Muchachos группы La Mosca Ts-Ts.
Эта песня является одним из неофициальных гимнов национальной футбольной команды Аргентины.
Напомним, на чемпионате мира 2026 года аргентинская сборная заняла второе место. Её в финале обыграла команда Испании со счётом 1:0. Сразу после матча Лионель Месси не сдержал слез из-за проигрыша своей сборной. Позже он заявил, что команда Аргентины играла из всех сил.