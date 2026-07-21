Начинающим бизнесменам Хабаровского края выплатили 780 млн за полгода

В Комсомольске-на-Амуре 21-летняя предпринимательница купила кафе, которое планирует превратить в книжный клуб с настольными играми и семейными мероприятиями. Для тех, кто только начинает своё дело, до 1 августа также действует возможность получить до 1 млн рублей под 5% годовых на срок до трёх лет.