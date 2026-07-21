Начинающим бизнесменам Хабаровского края выплатили 780 млн за полгода

Начинающие предприниматели Хабаровского края с начала 2026 года получили доступ к кредитам на 780 млн рублей. Поддержку оказали 40 стартапам по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в краевом министерстве экономического развития.
Для нового бизнеса банковский кредит нередко оказывается недоступным из-за отсутствия залога и кредитной истории. Поэтому краевые фонды выдают льготные займы или поручаются за предпринимателей перед банками, позволяя им покупать оборудование, транспорт, сырьё и первые партии товаров.
За полгода начинающим бизнесменам выдали займы на 51,05 млн рублей под ставки от 5 до 10,7% годовых. Ещё 728,3 млн рублей предприниматели привлекли благодаря гарантиям, которые заменили недостающий залог. Для сравнения, за предыдущие шесть лет стартапы региона получили через эти механизмы 2,121 млрд рублей.
Такая помощь особенно заметна в небольших и удалённых населённых пунктах. Житель села Джигда Аяно-Майского района откроет магазин с собственной пекарней, благодаря чему хлеб больше не придётся полностью завозить из Нелькана. Другие получатели приобрели тягач для грузоперевозок и запчасти для семейного транспортного бизнеса.
В Комсомольске-на-Амуре 21-летняя предпринимательница купила кафе, которое планирует превратить в книжный клуб с настольными играми и семейными мероприятиями. Для тех, кто только начинает своё дело, до 1 августа также действует возможность получить до 1 млн рублей под 5% годовых на срок до трёх лет.